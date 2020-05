Foi preso em flagrante ao agredir esposa no Imbuial

Compartilhar no Facebook

Neste sábado (02/05) por volta das 12 horas a Policia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Amor ao Próximo no bairro Imbuial, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local a solicitante, uma mulher de 45 anos de idade relatou que foi ameaçada e agredida fisicamente pelo seu marido de 38 anos de idade. A mulher relatou ainda que na data de hoje o seu companheiro tentou agredi-la com uma garrafa de água congelada.

Diante dos fatos o referido homem foi preso em flagrante por ameaça, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.