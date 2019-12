Foi preso em flagrante por apropriação indébita de veículo

Compartilhar no Facebook

Nesta sexta-feira (13/12), por volta das 18h20min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Vereador Antenor Rauen, Vila Ivete, onde atendeu a um acidente de trânsito com danos materiais.

Envolveram-se no acidente um veículo GM/Corsa, conduzido por um homem de 25 anos de idade e um VW/Gol conduzido por um homem de 45 anos de idade.

O condutor do GM/Corsa não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo o veículo removido ao pátio credenciado. Foi entrado em contato com a proprietária do veículo Corsa, que relatou ter deixado o veículo, para serviços de polimento e não havia autorizado o seu deslocamento.

Diante dos fatos o referido condutor foi preso em flagrante por apropriação indébita e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis, além de ser lavrado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) e serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).