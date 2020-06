Foram abordados e reagiram contra policiais em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Por volta da meia noite desta quinta-feira (04/06) a Policia Militar de Rio Negro, realizava patrulhamento pela Praça João Pessoa, momento que visualizaram dois elementos, onde os mesmos ao perceber a presença da policia, mudaram de direção para o interior da praça.

Os policiais deram voz de abordagem aos suspeitos, sendo que o menor que foi identificado insultou a equipe policial, com palavra de baixo calão. O segundo elemento também foi identificado e insultou a equipe “seus vagabundos, nós somos amigos do promotor e do Luciano, vocês estão ferrados”.

Diante dos fatos foi dado voz de detenção os quais bastante alterados, tentaram investir contra a equipe policial com socos e cotoveladas e foi necessário o uso da força moderada, técnicas de imobilização e algemas para resguardar a integridade dos abordados e da equipe policial.

Os detidos foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis e também foi acionado o Conselho Tutelar para acompanhar a ocorrência.