Funcionário tem cabeça esmagada quando fazia manutenção em máquina

O trabalhador Clayton de Souza Lima de 35 anos de idade, funcionário da equipe Trans Comercial, com sede em Diadema em São Paulo, empresa terceirizada e responsável pela manutenção do maquinário, teve morte trágica no inicio da noite do último sábado (13/01).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Rio Negro, o funcionário Clayton, sofreu esmagamento de crânio, morrendo prensado numa máquina, quando realizava manutenção na empresa Klabin, onde parte da estrutura metálica caiu e esmagou sua cabeça.

A empresa Klabin está instalada no município de Rio Negro, há pouco mais de um ano, onde é uma das maiores produtoras e exportadora de papéis do Brasil. Com um grande quadro de funcionários, contribuindo para o progresso do município, gerando emprego e renda a empresa produz papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, além de comercializar madeira em toras.

Em nota a Klabin lamentou profundamente o acidente ocorrido na unidade em Rio Negro, com o colaborador da empresa, prestadora de serviço Equipe Trans, Clayton de Souza Lima, e, lembrou que o profissional, fazia parte do quadro de funcionários de montagem das esteiras auxiliares de movimentação de chapas da Equipe Trans, fabricante do equipamento.

Ainda segundo a nota, a Klabin está colaborando com as autoridades para apurar as causas do acidente e aguarda o laudo da perícia dos órgãos competentes. A companhia ressalta que possui uma política de contratação de fornecedores que prioriza, entre outros aspectos, o contrato com empresas que apresentam boas práticas de segurança e a adoção de medidas de proteção ao meio ambiente.

A Polícia Civil investiga a causa da morte trágica de Clayton de Souza Lima de 35 anos de idade, que chocou seus colegas de trabalho.