Mas uma ocorrência de furto de bateria de caminhão aconteceu em Mafra, onde na manhã desta terça-feira (25/09), por volta das 10h20min a Polícia Militar se deslocou até a Estrada Geral São Lourenço, Localidade de São Lourenço.

No local com contato com o proprietário de um caminhão Mercedes Benz, o mesmo relatou que o deixou veículo estacionado num terreno ao lado da sua residência, desde a última 6ª feira (21/09) e somente nesta terça-feira (25/09), constatou o furto da bateria do mesmo.