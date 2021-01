Furto a estabelecimento comercial em Mafra

No domingo (17), foi registrado furto em um laboratório localizado na Rua Doutor Mathias Piechnik.

Por volta das 7h da manhã o alarme do local disparou e a Polícia Militar foi acionada. No momento da chegada da guarnição foi constatado que uma das janelas frontais havia sido arrombada. A gerente do local confirmou o furto de aproximadamente R$ 250,00, valor que estava guardado em gavetas do estabelecimento.

Foram realizadas rondas, porém nenhum suspeito foi localizado. A guarnição registrou o boletim de ocorrência e orientou a responsável a entregar as imagens da câmera de videomonitoramento do local à Polícia Civil.