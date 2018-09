Furto de celular misterioso em Rio Negro

Na noite desta quinta-feira (27/09), por volta das 19h50min a Policia Militar recebeu uma solicitação de uma moça, se dizendo que seu nome era Débora e relatou aos policiais que foi assaltada, quando passava pela passarela da linha férrea, na Rua Oito de Dezembro no bairro Passa Três, quando se dirigia para o Colégio Caetano Munhoz da Rocha.

Ela relatou que no momento que passava pelo local, foi abordada por três homens e duas mulheres. Um dos homens deu voz de assalto, mostrando uma arma, parecia ser um revólver e levou seu celular.

Como ela estava no Colégio Caetano Munhoz da Rocha, próximo ao 2º Pelotão da Policia Militar os policiais solicitaram para que viesse para fazer a confecção do boletim.

Diante dos fatos uma equipe se deslocou imediatamente até ao local do ocorrido e abordaram cinco suspeitos, sendo duas mulheres e dois homens. Foram identificados, mas nada de irregular foi encontrado com os mesmos.

A equipe da PM foi informada via rádio, que a suposta vitima do roubo do celular, não havia comparecido no 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro.