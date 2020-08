Na manhã desta quinta-feira (30/07) por volta das 11h55min, uma equipe da Polícia Militar de Mafra se deslocou até a localidade de Rio Branco I, interior do município, para atender uma ocorrência de roubo de cabeça de gado.

No local em contato com o proprietário da residência o mesmo relatou o furto de uma cabeça de gado, sendo deixada no local apenas a cabeça e as patas do animal.