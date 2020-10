Furto em borracharia na Vila Ivete em Mafra

Na manhã deste sábado (10/10) por volta das 11h30min a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Doutor José Boiteux, Vila Ivete, para atender uma ocorrência de roubo contra borracharia.

No local em contato com o proprietário do estabelecimento comercial (borracharia), ele relatou que foram furtadas 10 rodas automotivas e indicou os autores do furto.

No imóvel locado por um homem de 36 anos de idade, o qual confessou o furto, foram encontradas as rodas furtadas.

Diante dos fatos o referido homem foi preso, juntamente com outro homem de 24 anos de idade, o qual lhe ajudou no cometimento do crime.

Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.

