Compartilhar no Facebook

Na segunda-feira (01), às 7h20, a Polícia Militar registrou um furto em um edifício em construção na Rua Felipe Schmidt, Centro.

O mestre de obras percebeu, ao chegar para trabalhar, o furto de um monitor que transmite imagens do elevador de cargas. Não foi possível precisar a data do fato, já que os trabalhadores cumpriram o expediente até sexta-feira, e a obra permaneceu fechada no final de semana. Diante dos fatos foi confeccionado o boletim de ocorrência e orientada a vítima.