Furto em restaurante de Mafra

Na madrugada de sábado, dia 16, a Polícia Militar foi acionada para atendimento em um restaurante na Rua Ten Ary Rauen.

Segundo o solicitante, um homem quebrou a porta de vidro da frente do local e levou o dinheiro do caixa, não sabendo informar o valor total. Um morador próximo viu o autor do fato trajando capuz e usando uma bicicleta vermelha. Foram realizadas rondas nas proximidades, porém não foi localizado nenhum suspeito.

O local possui videomonitoramento, o qual será entregue à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.