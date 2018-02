Furtos de fiação elétrica na Vila Industrial na BR-116

Na madrugada da última sexta-feira (09/02) por volta da 1h15min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rodovia BR 116, Vila Industrial, para dar atendimento a furtos de fiação elétrica.

No local em contato com o funcionário da empresa, o mesmo relatou aos policiais que ouviu latidos dos cachorros e percebeu que as luzes se apagaram. Ele acionou as luzes do sistema de iluminação de emergência e ao sair para averiguar, constatou que a fiação elétrica, havia sido furtada.

O funcionário constatou que três elementos se evadiram do local de posse dos fios elétricos. Foram realizadas rondas, porém nenhum suspeito foi localizado.

Ainda na sexta-feira (09/02) pela parte da manhã, por volta das 08 horas a Policia Militar de Mafra deslocou até a Rodovia BR 116, Vila Industrial, onde o proprietário de uma residência constatou que a fiação elétrica de um barracão, existente nos fundos da referida residência havia sido furtada.