Furtou cavalo em Mafra e foi detido por populares em Rio Negro

Na noite desta sexta-feira (10/07), por volta das 19 horas a Polícia Militar de Rio Negro, recebeu uma denuncia de populares que na Rua Carlos Schneider no bairro Bom Jesus, havia um grupo de pessoas o quais seguravam um elemento em via pública.

Segundo os denunciantes este elemento havia furtado um cavalo em Mafra e foi abordado pela vitima em posse de seu animal furtado. Diante das informações uma equipe policial se deslocou até ao local e havia um masculino que foi identificado o qual estava caído ao chão, com os pés amarrados, estando segurando pelos populares e com o nariz sangrando.

O proprietário do cavalo se apresentou aos policiais o qual relatou que abordou o autor em posse do seu animal furtado nesta sexta-feira (10/07) pela parte da manhã.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao autor do roubo do cavalo e encaminhado até a Delegacia da Polícia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providências cabíveis.

O animal encontrava bastante debilitado e foi entregue ao proprietário, sendo que o autor do roubo se recusou atendimento médico.