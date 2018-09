Gestante foi agredida pelo seu irmão em Mafra

Compartilhar no Facebook

Na noite deste sábado, por volta das 21h15min a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Fiscal Armando Fernandes, no bairro Jardim do Moinho, para atendimento a ocorrência de violência doméstica.

No local foi constatado que uma gestante de 26 anos de idade foi agredida fisicamente pelo seu irmão de 29 anos de idade, resultando lesões corporais em sua mão. A mulher foi conduzida a Unidade de Pronto Atendimento pelo Corpo de Bombeiros de Mafra para atendimento médico. O agressor foi preso em flagrante por Lesões Corporais de Natureza Leve, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.