Golpe do bilhete premiado é aplicado em Mafra

Nesta quinta-feira, por volta das 12h50, compareceu no quartel da Polícia Militar de Mafra, uma mulher de 62 anos de idade, a qual relatou que caminhava pela Rua Felipe Schmidt, Alto de Mafra, quando foi abordada por um homem pedindo ajuda pois não conhecia a cidade e que possuía um prêmio para receber mais não sabia como proceder.

Em determinado momento apareceu outro homem que ofereceu ajuda e ai ligou supostamente para a Caixa Econômica Federal e com o telefone no viva-voz receberam a informação de que se tratava de um bilhete de loteria premiado no valor de 6 milhões e 400 mil reais.

O suposto ganhador então prometeu a quantia de 200 mil reais para ambos, caso lhe ajudassem, mais impôs a condição de lhe entregarem a quantia de dinheiro que tivessem, sendo que a vítima deslocou então ao banco e sacou certa quantia em dinheiro e juntamente com o que já tinha em mãos entregou ao referido homem.

Deslocaram então num veículo VW/Voyage até a Caixa Econômica, onde pediram para a mulher pegar um comprovante de que possuía conta naquela agência para receber os 200 mil e ficaram os dois homens aguardando próximo a agência. Quando retornou não mais encontrou os dois homens, pedindo auxilio a sua filha, quando perceberam se tratar de um golpe. Foi orientada a vítima e lavrado o Boletim de Ocorrência.