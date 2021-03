Golpe do cartão de crédito continua sendo praticado em Mafra

Na terça-feira (23), por volta das 8h15, compareceu no quartel da Polícia Militar de Mafra, uma mulher de 54 anos de idade, a qual relatou que no dia anterior recebeu uma ligação telefônica informando a compra de uma lavadora com seu cartão. Como a mesma não reconhecia a compra lhe disseram que o cartão havia sido clonado, solicitando para que digitasse a senha do cartão no teclado do telefone para bloqueá-lo e que posteriormente um funcionário iria a sua residência fazer o recolhimento do cartão que deveria ser cortado em várias partes, além de uma carta escrita pela vítima contestando a compra.

Relatou ainda que após uns 30 minutos esteve em sua residência um homem com crachá com os dados exatos informados via telefone anteriormente e fez a coleta do cartão, sendo que até então acreditava ser um procedimento normal, sem imaginar se tratar de um golpe. Foi orientada a vítima e lavrado o Boletim de Ocorrência.

ENTENDA O GOLPE

Uma pessoa telefona para a vítima e se identifica como gerente do banco. Depois diz que a pessoa foi vítima de golpe de clonagem de cartão e por isso um funcionário do banco passará na residência para pegar o cartão e destruir. Na residência o golpista convence a vítima a entregar o cartão e até mesmo a senha, pois alega que a seguradora precisa dos dados. O golpista, para iludir a vítima, corta o cartão com tesoura, mas mantém o chip intacto.

O golpe foi tema de reportagem do programa Fantástico da TV Globo recentemente. Assista:

