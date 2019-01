Compartilhar no Facebook

Neste sábado (12/01) por volta das 11 horas, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Frederico Heyse no centro. No local foi conversado com um homem de 45 anos, relatando ter recebido uma ligação, informando que seu parente havia sido sequestrado  e exigiam a quantia de R$ 500,00.

Diante dos fatos a equipe da Policia Militar, realizou a averiguação e constatou que não havia ninguém sequestrado, se tratando assim de uma tentativa de estelionato.