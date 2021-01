Golpe do WhatsApp clonado é aplicado em Mafra

Na quinta-feira (07), por volta das 14h30, compareceu no Quartel da Polícia Militar de Mafra, uma mulher de 61 anos de idade, relatando que havia caído em um golpe, o “Golpe do WhatsApp clonado”.

A vítima relatou que no período da manhã seu irmão, que reside no Rio Grande do Sul, entrou em contato via aplicativo de conversas “WhatsApp” e relatou que estava passando por dificuldades financeiras e necessitava de um dinheiro emprestado, após repassou os dados de uma conta bancária para realização do deposito.

A vítima com interesse de ajudar seu irmão se deslocou até uma casa lotérica e realizou o depósito no valor R$ 500,00 reais. Após algumas horas, seu irmão entrou em contato através de um telefonema, relatando que seu aplicativo de conversas “WhatsApp” havia sido clonado e que alguém estaria se passando por ele, solicitando dinheiro a amigos e familiares.

Diante da situação, percebendo ter caído em um golpe a vítima procurou a Polícia Militar, onde foi realizado o registro do boletim de ocorrência, sendo orientada de como proceder para tentar reaver o dinheiro perdido através do golpe.