Grave acidente causa uma morte na BR 280, em Mafra

Por volta das 14h desta quinta-feira (18), o Corpo de Bombeiros de Mafra, bem como de Rio Negrinho e Samu de Rio Negrinho, deslocaram-se até a BR 280, Km 153, localidade de Rio da Areia, para prestarem atendimento ao acidente de trânsito envolvendo os veículos VW Gol, com placas de Canoinhas-SC, tendo como condutor um masculino de 42 anos, o qual encontrava-se preso as ferragens, com ausência total dos sinais vitais, apresentando ferimentos na face, fratura fechada nos membros superiores, tórax e fratura exposta nos membros inferiores, sendo necessário o desencarceramento, ficando o corpo aos cuidados da PRF.

O segundo veículo envolvido foi uma Camionete For Ranger de Palmas-PR, sendo que todos os ocupantes se encontravam fora do veículo, tendo como condutor um masculino de 42 anos, estando consciente e orientado, apresentando ferimento no lado direito da face, e como passageiros; um masculino de 26 anos, apresentando ferimento na face lado esquerdo, região da boca e suspeita de fratura fechada torácica lado direito sendo ambos encaminhados pela guarnição do ASU-383; um masculino de 20 anos, norte americano, apresentava ferimentos na face, queixando-se de dores torácicas e outro masculino de 36 anos, apresentava suspeita de fratura no membro superior direito (antebraço) e mão esquerda, relatando algia lombar sendo conduzido pela guarnição do ASU-451 de Rio Negrinho e um quinto masculino de 13 anos, encaminhado pela equipe do Samu de Rio Negrinho, todos estes envolvidos foram conduzidos ao Hospital São Vicente de Paulo em Mafra. As guarnições do ABTR-100 e ABTR-123, após o desencarceramento, realizaram a limpeza da pista deixando o local aos cuidados da PRF.

* Informações do Corpo de Bombeiros de Mafra