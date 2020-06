Grave acidente na BR-116 em Mafra

Na manhã desta quinta-feira (12/06), por volta das 11h45min, a equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra, foi acionada para atender um grave acidente de trânsito, na BR-116 no km 03, envolvendo um veículo de passeio e um caminhão Mercedes Benz.

O motorista do caminhão Mercedes Benz de 34 anos e o passageiro de 21 anos, saíram ilesos deste grave acidente e permaneceram no local, para prestarem esclarecimento a Policia Rodoviária Federal.

O motorista do VW/Gol, placas de Mafra de 48 anos de idade, onde o veículo ficou totalmente destruído, com o forte impacto de frente com o caminhão, foi encontrado no interior do automóvel, apresentava-se consciente, mas porém confuso, com suspeita de hemorragia interna e ainda com suspeita de fratura fechada, no membro inferior direito terço médio e costelas esquerdas, ferimento na face com suspeita de fratura de nariz.

O motorista após receber o atendimento pré-hospitalar, foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, a guarnição do ABTR-100 realizou a lavagem da pista, deixando o local aos cuidados da PRF e Autopista.