Grave acidente na BR-280 com vitima presas nas ferragens

No final da madrugada desta terça-feira (28/07), por volta das 05h50min as equipes do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra e com o apoio de Três Barras se deslocaram até o km-198 da BR-280, para atender um acidente de trânsito com saída de pista e capotamento.

No local depararam com o veículo Renault Logan de Porto União, lateralizado no acostamento da via e bastante destruído. No interior do veículo havia três vítimas presas nas ferragens.

No banco traseiro encontrava-se uma feminina de 48 anos, consciente, orientada, sem lesões aparentes e outra feminina de 22 anos, consciente, orientada, apresentando suspeita de fratura no pulso direito.

O motorista do veículo de 51 anos de idade encontrava-se consciente, orientado, apresentando ferimento lacerante na região frontal do crânio.

Após o desencarceramento, as vítimas foram conduzidas ao Hospital São Vicente de Paulo para maiores cuidados. O veículo permaneceu no local aos cuidados da PRF.