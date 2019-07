Grave acidente no Butiá do Braz na BR-280 em Mafra

No inicio da tarde desta segunda-feira (01/07), por volta das 13h30min o Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocaram até a localidade do Butiá do Braz na BR-280, bem em frente ao cemitério, para atender um grave acidente.

Este grave acidente que deixou três pessoas feridas envolveu o caminhão Ford/Cargo e o veículo Toyota/Pryus.

O motorista do caminhão estava consciente e orientado, com sinais vitais normais e apresentava algia na região dos arcos costais lado direito e lombar. Juntamente com o motorista, estava o carona (masculino), que se encontrava consciente e orientado e apresentava escoriações na região da pelve do lado direito.

O motorista do veículo Toyota/Pryus, apresentando sinais vitais normais e estáveis e suspeita de fratura na região do carpo e antebraço direito. No banco do carona estava o menor (masculino), que se encontrava consciente e orientado, apresentando suspeita de fratura no antebraço direito e apresentava suspeita de hemorragia interna devido hematoma e rigidez na região abdominal, o mesmo foi imobilizado com o colete de imobilização dorsal.

Após demais procedimentos de Atendimento pré-hospitalares, ambos os pacientes foram encaminhados para o Hospital São Vicente de Paulo de Mafra, para atendimento médico.