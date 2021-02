Homem com posse de entorpecentes é abordado pela PM de Mafra

No sábado, 13, por volta das 12h10, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Gustavo Adolfo Friedrich, Vila Nova, quando abordou um homem de 31 anos de idade conduzindo uma motocicleta Yamaha YBR 125, em atitudes suspeitas.

Durante a revista pessoal foi encontrado um “torrão” de maconha, sendo lavrado um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes em desfavor do condutor, o qual não era habilitado e ainda a motocicleta estava com o licenciamento anual vencido, sendo adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).