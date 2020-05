Homem é encontrado morto em casa abandonada

Compartilhar no Facebook

Na noite desta última terça-feira (28/04), por volta das 19h50min à equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, com a guarnição de atendimento pré-hospitalar, foi acionada para prestar apoio para a Polícia Militar de Itaiópolis, numa ocorrência policial de um possível óbito no centro da cidade.

Chegando ao local numa referida casa que está abandonada e frequentada por vândalos para dormir, a equipe de socorristas constatou um homem que já se encontrava em óbito e com rigidez cadavérica considerável e nada mais poderia ser feito.

A Vítima segundo informações possuía histórico de alcoolismo e foi à causa provável de sua morte, devido às complicações clinicas do uso excessivo de álcool.

Diante dos fatos o Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado, para serem tomadas as providencias cabíveis.