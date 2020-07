Homem é executado com tiros no bairro Faxinal por detento em liberdade

Compartilhar no Facebook

O município de Mafra que estava há mais de dois anos sem ocorrência de homicídio, registrou na noite desta terça-feira uma ocorrência policial no bairro do Faxinal, por disparo de arma de fogo, fazendo uma vitima fatal.

A Polícia Militar de Mafra por volta das 22h30min desta terça-feira foi acionada para atender este homicídio, na Rua Sete de Abril no bairro Faxinal, onde moradores ouviram alguns disparos de arma de fogo.

No local em contato com a mulher, relatou a equipe policial que um homem trajando moletom, chegou a sua residência e seu companheiro ao atender, ela ouviu disparos de arma de fogo e saiu correndo para a via pública.

A equipe policial encontrou um homem de 23 anos de idade, atingido por cinco disparos de arma de fogo e foi acionado o Corpo de Bombeiros de Mafra e foi constatado que o mesmo estava em óbito.

Diante dos fatos foi isolado o local e acionada a Polícia Civil de Mafra e o Instituto Geral de Perícias (IGP), os quais assumiram a ocorrência.

A vítima identificada como sendo Cassiano Simões, cumpria pena pelo crime de roubo no Presídio Regional de Mafra, onde foi liberado no mês de maio deste ano. O crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas.

Segundo informações o autor dos disparos era um detendo do Presídio Regional de Mafra, Sérgio Estraque, estava em liberdade por estar no grupo de risco da Convid-19.