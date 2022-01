Homem é preso em Rio Negro por roubo e estupro

Uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina e a Polícia Civil do Paraná prendeu na manhã desta sexta (28), na BR 116 em Rio Negro/PR, um homem procurado pela Justiça pelos crimes de roubo e estupro

As forças de segurança cumpriram o Mandado de Prisão expedido hoje pela Vara Criminal da Justiça de Rio Negro. O homem foi encontrado na casa dele. Segundo as investigações, ele teria invadido uma residência no interior da cidade, agredindo e amarrando as vítimas.

O homem de 38 anos foi conduzido ao Presídio Regional de Rio Negro para início de cumprimento da pena.