Homem é vítima de tentativa de latrocínio e fica com facão cravado na cabeça

Na quinta-feira, dia 17, por volta das 06h45, a PM de Mafra foi acionada para deslocar até o bairro Campo da Lança, para atender uma ocorrência de roubo seguido de lesão corporal grave (latrocínio tentado).

A guarnição foi acionada para apoiar o Corpo de Bombeiros Militar em um atendimento, onde a princípio um homem estaria com um facão cravado na cabeça. Ao chegar ao local, a guarnição PM confirmou o fato com a equipe dos bombeiros que já atendia um homem de 59 anos, o qual realmente se encontrava com um facão cravado do lado esquerdo da cabeça, porém, consciente e apresentando muito tremor devido ao trauma.

A vítima conseguiu atravessar a rua e solicitar ajuda na casa de sua sobrinha, a qual acionou a ambulância do Corpo de Bombeiros, que o atendeu e conduziu a vítima até o Hospital São Vicente de Paulo. Do local, foi subtraído uma bicicleta da marca “Monark” na cor vermelha e uma roçadeira. A vítima permaneceu internada, onde deverá passar por cirurgia para retirada da lâmina.

Durante o atendimento da ocorrência, foi lembrado que durante a noite, a PM atendeu uma outra ocorrência no bairro faxinal, onde no local ocorreu uma lesão corporal dolosa, em que um homem teria pedido ajuda em uma casa na Rua Brasil, no bairro Faxinal com um corte no braço e de posse de uma bicicleta na cor vermelha.

Após ligar os fatos, a guarnição PM deslocou até a Rua Brasil onde localizou a bicicleta na cor vermelha da marca “Monark”, ainda com marcas de sangue. Após levantamento de informações e várias buscas pela PM, foi localizado no loteamento Santa Terezinha II, o principal suspeito de cometer o crime, um homem de 58 anos, que possui passagens criminais por lesão corporal dolosa, ameaça, posse de drogas, violação de domicílio, dano, entre outros), sendo este então conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, para melhores esclarecimentos.

