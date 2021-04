Homem fica ferido em colisão envolvendo carro e moto no bairro Restinga

Por volta das 11h44 desta sexta-feira (16), as guarnições do ASU 467 e AR 47, deslocaram até a Rua José Frosch, no bairro Restinga, para um acidente de trânsito envolvendo um veículo GM Meriva de Mafra conduzido pela Sra de 42 anos que nada sofreu e uma motocicleta Yamaha Fazer placa de Mafra conduzida por um homem de 35 anos que estava em decúbito dorsal na via com capacete, amparado por populares, consciente e orientado, relatando dores abdominais (não foram identificados edemas ou deformações durante a avaliação) e sinais vitais normais.

Após imobilização cervical, imobilização em maca rígida e demais procedimentos de APH foi conduzido sob monitoramento constante ao hospital São Vicente de Paulo ficando na cena da ocorrência a viatura AR-47 até a chegada da Polícia Militar.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -