Mais uma ocorrência de violência doméstica foi atendida pela Policia Militar na noite deste sábado, onde por volta das 23h10min, se deslocaram até a Rua Benemérito Miguel Zatesko, Vila Nova.

No local uma jovem de 19 anos de idade foi ameaçada pelo seu companheiro, um homem de 27 anos de idade, o qual foi preso em flagrante por ameaça, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.