Homem foi vitima de assalto em ponto de ônibus no bairro Bom Jesus

No inicio da manhã desta sexta-feira (19/01), por volta das 06h20min a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para dar atendimento a um assalto, num referido ponto de ônibus no bairro Bom Jesus na Rua Ignacio Schelbauer.

No local em contato com a vitima o mesmo relatou que estava no ponto de ônibus, momento que se aproximou um veículo da marca Fiat de cor branca, onde o motorista primeiramente pediu informações.

Na seqüência anunciou o assalto, onde a vitima tentou fugir, mas acabou sendo atingida com um soco e veio a cair ao chão e foi mais uma vez atingida e teve ferimentos em seu rosto.

O autor do assalto segundo a vitima era de estatura alta, gordo e pele clara. O elemento fugiu do local levando a carteira da vitima, contendo os documentos pessoais.

A vitima foi encaminhada até o Pronto Atendimento do Hospital Bom Jesus, para atendimento médico e após a equipe da policia, realizou patrulhamento nas proximidades, mas nem o veículo e o elemento com as características foi encontrado.