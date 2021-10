Homem morre em grave acidente na BR-116 em Mafra na manhã desta sexta-feira

Compartilhar no Facebook

Por volta das 9h desta sexta-feira (15), as guarnições do ABTR-100 e ASU-467 do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocaram até a Rodovia BR-116, bairro Faxinal, para atender acidente de trânsito entre um caminhão/carreta e três veículos.

O primeiro veículo, um caminhão cavalinho com carreta, com placas de Curitiba-PR, era conduzido por masculino de 50 anos, que encontrava-se em pé, sem lesões aparentes, que permaneceu no local a fim de prestar esclarecimentos.

O outro veículo envolvido foi o Renault Kwid com placas padrão Mercosul, que tinha como condutor um masculino de 55 anos, e como passageira uma feminina de 53 anos, ambos em pé, conscientes e orientados, sem lesões aparentes, que permaneceram no local.

Também envolveu-se no acidente o veículo Gol com placas de Mafra-SC, que tinha como condutor um masculino de 61 anos, que foi atendido e encaminhado ao hospital pela equipe da Auto Pista.

Encontrava-se no local também o veículo Toyota Hilux com placas de Itaiópolis-SC, que tinha como condutor um masculino de 65 anos, que encontrava-se, encarcerado às ferragens, com ausência total de sinais vitais, apresentando múltiplas fraturas; foi realizado o desencarceramento da vítima, e em seguida a cena foi deixada aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

