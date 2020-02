Homem perde a vida em local de trabalho em Mafra

Compartilhar no Facebook

No final da tarde desta quarta-feira (26/02) o trabalhador José Lino Feltrin de 58 anos de idade, acabou falecendo no seu local de trabalho, na empresa Cooperalfa no bairro da Vila Nova, ao cair de silo de grãos.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionada e ao chegar ao local, nada mais pode ser feito, onde o corpo do funcionário estava caído de costas, fora da área de grãos e com ausência total dos sinais vitais.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado e preservou o local do acidente até a chegada dos peritos. Após os trabalhos dos peritos, os bombeiros retiraram o corpo utilizando maca sked e sistema de redução de forças.

Em seguida, o local ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal. Suspeita que José Lino sofreu um mal súbito e veio a cair no silo de grãos.