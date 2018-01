Homem que foi encontrado morto pode ter sido vítima de latrocínio

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil de Mafra continua investigando a morte do ferroviário aposentado, João Carlos de Lima de 59 anos de idade, era um homem reservado, trabalhador, muito honesto e não merecia um fim trágico, onde foi encontrado morto no dia 28 de dezembro na localidade de Bela Vista do Sul.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na época no dia 08 de dezembro seus familiares chegaram a registrar um boletim de ocorrência de seu desaparecimento. Acredita-se que o crime aconteceu na noite do mesmo dia de seu desaparecimento.

A Policia Civil suspeita que a morte de João Carlos de Lima, separado do seu segundo casamento, deixando cinco filhos, pode ter sido vitima de latrocínio, roubo seguido de morte.

Segundo a policia há hipótese de latrocínio na morte do ferroviário, onde envolveu o veículo da vitima, uma camionete Ford Ranger preta, com poucos meses de uso, continua desaparecida e um notebook e a carteira de documentos pessoais e bancários, ainda não foram encontrados.

O delegado Wanderson Alves Joana, responsável pelo caso, relatou que são várias as possíveis causas para o homicídio, onde a equipe da Policia Civil, investiga todas as hipóteses. “Todos os outros homicídios registrados em 2017 foram esclarecidos pela Polícia Civil, estamos trabalhando para que esse crime não fique impune”, diz.

O corpo do aposentado João Carlos de Lima foi localizado por um acaso, estava enterrado num banhado e foi encontrado por um cão de caça que estava com seu dono, na noite do dia 28 de dezembro, 20 dias depois de seu desaparecimento. O corpo aprestava sinais de tortura e segundo a perícia, a causa da morte foi traumatismo craniano provocado por um tiro de arma de fogo na cabeça.