Homem recupera celular furtado após ver anúncio de venda no Facebook

Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira, por volta das 9h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Vital Brasil, Vila Ivete, onde um homem de 38 anos relatou que teve seu celular furtado no dia 9 deste mês e que reconheceu o aparelho sendo oferecido para venda num aplicativo do Facebook, combinando um local para a compra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No local os policiais militares abordaram uma mulher de 23 anos de idade de posse do referido celular, sendo a mesma presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.