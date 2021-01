Na sexta-feira (22), a Polícia Militar foi acionada para atendimento de furto na Rua João Maria do Valle, bairro Jardim América.

Por volta das 4h30 a vítima flagrou um homem de 33 anos furtando uma bicicleta de dentro do seu terreno. O autor do fato já estava com a bicicleta fora do portão, quando foi imobilizado pela vítima até a chegada da guarnição policial.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor e conduzido o mesmo até a Delegacia de Polícia Civil.