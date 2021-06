Homem usa faca para assaltar estabelecimento comercial de Mafra

Compartilhar no Facebook

Na quarta-feira, dia 16, por volta das 19h30, a PM de Mafra foi acionada para deslocar até a Avenida Coronel Severiano Maia, no bairro Jardim América, para atender uma ocorrência de roubo em uma conveniência de bebidas.

No local foi identificada a vítima e sócia proprietária da conveniência, uma mulher de 50 anos, que relatou que um homem portando uma faca, adentrou em seu estabelecimento e anunciou o assalto, subtraindo seus pertences pessoais (bolsa, documentos e seus cartões de credito), e ainda o valor aproximado de R$ 200,00 reais do caixa do estabelecimento, e após se evadiu a pé sentido bairro/centro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As guarnições realizaram rondas e buscas em câmeras de videomonitoramento nas proximidades, porém não localizaram o assaltante até o momento. A Polícia Civil foi acionada, sendo realizados os demais procedimentos cabíveis no local.