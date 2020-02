Idosa entra em óbito ao soltar um animal do estábulo

Compartilhar no Facebook

Uma idosa, de 65 anos, morreu na manhã deste sábado (08/02), na localidade de Santo Antônio, no interior do município de Itaiópolis. A idosa ficou gravemente ferida ao ser atacada por um animal. Segundo os bombeiros voluntários de Itaiópolis, os familiares relataram que ela havia ido soltar um bovino do estábulo e acabou sendo atacada e ficou gravemente ferida.

Os familiares encontraram a vítima somente algum tempo depois do ocorrido e acionaram o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade. A equipe encontrou a mulher caída no estábulo, sem os sinais vitais.

Segundo os socorristas dos bombeiros voluntários, ela apresentava Traumatismo Crânio encefálica, ferimentos nas pernas, braços, abdômen e no tórax. Ela morreu no local, devido à gravidade dos ferimentos.

Além dos bombeiros, a Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Geral de Perícias (IGP) também estiveram no local.