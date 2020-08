Idoso é encontrado morto dentro de caixa d’água na Fazendinha 2

No início da noite deste domingo (02/08), por volta das18h30min a Policia Militar de Rio Negro foi acionada, para atendimento de uma ocorrência com óbito na localidade de Fazendinha 2.

Conforme o solicitante o mesmo relatou ao plantão policial, que encontrou seu irmão em óbito.

No local os policiais constataram a veracidade dos fatos, encontrando em óbito o corpo de Chrispím de Freitas, submerso dentro de uma caixa d’água.

Segundo o solicitante ele teria visto a vítima, somente na data de ontem (sábado) e ao chegar à residência o encontrou em óbito na caixa d’água.

Os policiais constataram no local, manchas de sangue e sinais de arrastamento no solo. Segundo os familiares a vitima (Chrispim) teria uma desavença com um cidadão o qual foi visto nas proximidades na tarde do sábado.

Diante dos fatos a equipe policial, acionou os órgãos competentes, comparecendo a criminalista a Policia Civil, juntamente com o delegado e o IML, os quais recolheram o corpo.