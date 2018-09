Idoso foi morto em sua chácara e dois suspeitos foram presos

Um caso de latrocínio (roubo seguido de morte) foi registrado na cidade de Rio Negro, onde na manhã deste sábado (15/09) o idoso Carlos Roberto Amorim Vieira, de 70 anos de idade, foi encontrado morto em sua chácara na localidade de Barra Grande.

Os marginais com o intuito de roubá-lo, invadiram a chácara e usaram a própria arma do idoso, uma espingarda calibre 22 e o mataram a tiros. Eles fugiram levando o cofre com dinheiro e uma caminhonete Ford Ranger da vítima. Segundo a Polícia Militar de Rio Negro, a companheira de Amorim foi a primeira a perceber o crime.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A namorada da vitima foi a primeira a registrar o seu sumiço, onde compareceu no 2º Pelotão da Policia Militar de Rio Negro, e relatou que viu um Escort na cor escura saindo da residência e a caminhonete do idoso atrás. Ela foi até a casa, viu tudo bagunçado e ele ferido.

De posse das informações a equipe da Polícia Militar de Rio Negro, se deslocou até ao local e localizou o senhor Carlos Roberto Amorim Vieira em óbito.

VEICULO ABANDONADO NA LAPA – Na manhã deste sábado (15/09), por volta das 11 horas, a Polícia Militar da Lapa, recebeu uma ligação anônima via 190, que na localidade de Lagoa Gorda, zona rural deste município, havia uma Caminhonete Ranger abandonada.

Uma equipe se deslocou até ao local e constatou a veracidade dos fatos, encontrando uma Caminhonete Ford/Ranger da cor branca abandonada e aproximadamente a 02 km, estava um Ford/Escort, placas da Lapa, também abandonado.

O Ford/Escort usado pelos marginais estava com o rodado dianteiro atolado numa valeta e com o vidro traseiro do lado direito quebrado. No local a equipe do COPOM foi informada que havia ocorrido na cidade de Rio Negro um latrocínio, sendo que a vitima era o proprietário da Caminhonete Ranger e que segundo testemunhas os autores usaram o veículo Ford/Escort. De posse das informações a equipe isolou os dois locais até a chegada da pericia.

A Polícia Militar da Lapa, juntamente com a Policia Civil, se deslocaram até a propriedade do veículo Ford/Escort e ao chegarem ao local visualizaram dois elementos se evadindo pelos fundos e lograram êxito na abordagem deles.

Os policiais aprenderam dentro da residencia, uma bolsa de viagem com 200 gramas de substância análoga a maconha, munições, colete balístico, balança de precisão e uma Carabina da marca C.B.C., calibre 22, com o número do registro em nome da vitima do latrocínio em Rio Negro.

Os elementos receberam voz de prisão e foram encaminhados até a Delegacia da Policia Civil da Lapa, assim como os demais objetos encontrados e ficaram a disposição da justiça.