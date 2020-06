Idoso morre tragicamente na BR-280 em Mafra

Na noite desta quinta-feira (04/06), por volta das 21h50, as guarnições do Corpo de Bombeiros de Mafra, atenderam um grave acidente com vitima fatal na BR-280, envolvendo um caminhão e um veículo.

O motorista do veículo Fiat/Uno, placas de Mafra o senhor Edgar Pikicius de 73 anos de idade, acabou colidindo de frente, com o caminhão Mercedes Bens Atego 2430, placas de Itajaí.

Com o forte impacto a frente do veículo ficou totalmente destruída e o motorista Edgar Pikicius, entrou em óbito no local, sendo mais uma vitima do violento trânsito brasileiro, onde as equipes dos bombeiros nada mais puderam fazer.

A vitima foi encontrado sentado no interior do veículo, estava encarcerado pelas ferragens e apresentava ausência total dos sinais vitais. A equipe dos bombeiros realizou os procedimentos de resgate veicular e o corpo da vitima ficou sob os cuidados da equipe do IGP.

O motorista do caminhão de 41 anos de idade foi encontrado consciente e orientado, já fora do veículo às margens da rodovia e nada sofreu e permaneceu no local para prestar esclarecimento a Policia Rodoviária Federal.