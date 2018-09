Idoso morreu ao ser ejetado pra fora do veículo na BR-280 em Mafra

Mais um acidente com vitima fatal, foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, onde por volta das 14h55min deste domingo (23/09), se deslocaram até a BR-280 no km 162, trevo de acesso ao Rio da Areia de Cima.

Neste grave acidente se envolveram os veículos, Pajero, placas de Porto União, com cinco ocupantes e um VW/Saveiro, placas de Mafra, onde o motorista de 81 anos entrou em óbito no local.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com a chegada dos bombeiros os cinco ocupantes do Pajero, encontravam-se fora do veículo, o motorista de 42 anos de idade, apresentava ferimento superficial na região posterior do tórax.

Os passageiros do veículo Pajero, um masculino de 16 anos e uma mulher de 41 anos, não sofreram nenhuma lesão. O menor de 12 anos queixava-se de fortes dores na região do tórax e apresentava ferimento no membro inferior esquerdo da região distal e foi encaminhado pelos bombeiros ao Hospital São Vicente de Paulo. A outra mulher de 61 anos foi atendida pela equipe do SAMU no local.

O motorista de 81 anos de idade do Saveiro, placas de Mafra, com a violência do impacto, foi ejetado para fora do veículo à margem esquerda da rodovia, com ausência total dos sinais vitais e atestado óbito no local.