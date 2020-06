Idoso se envolve em acidente e veículo capota em Mafra

No in√≠cio da tarde deste s√°bado (13/06), por volta das 13 horas a equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Mafra se deslocaram at√© a Rua 07 de Setembro, para atender um acidente de tr√Ęnsito, envolvendo dois ve√≠culos.

O motorista do ve√≠culo Hyunday Hb20s, placas de Mafra de 86 anos de idade, foi encontrado sentado no interior do ve√≠culo, estava consciente e orientado e sem les√Ķes aparentes. O motorista ap√≥s a realiza√ß√£o da estabiliza√ß√£o do ve√≠culo e abertura de portas foi retirado em seguran√ßa e conduzido a UPA.

O segundo veículo envolvido, VW UP de Rio Negro, que se encontrava estacionado na lateral da via sem ocupantes, tendo apenas danos materiais.