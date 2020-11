Incêndio atinge casa no bairro Vila Formosa, em Mafra

Compartilhar no Facebook

As 03h33 desta quinta-feira as guarni√ß√Ķes do Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionados pelo Cobom para atendimento de ocorr√™ncia de inc√™ndio em edifica√ß√£o unifamiliar, na Rua Ben. Eduardo Pschdeit, bairro Vila Formosa.

Chegando ao local foi confirmado o evento e após avaliação de riscos e verificado que não havia energia elétrica e moradores na edificação construída em madeira, medindo aproximadamente 70 m², foi iniciado o combate ao incêndio que se encontrava na fase de desenvolvimento. Foram utilizados 6.000 mil litros de água para a extinção e rescaldo.

Realizado os procedimentos necess√°rios, registros com fotos e isolamento do local para posterior informe pericial.

