Incêndio destrói estufa com cerca de mil quilos de fumo na localidade de Irara

Nesta segunda-feira (04/02) por volta das 16h55min, por solicitação do COBOM, a guarnição da viatura AT-15 do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocou até o interior do município a localidade de Irara, para atendimento a um incêndio a uma estufa de fumo.

No local depararam com o incêndio numa edificação mista de aproximadamente 96m2, com cobertura de telhas de barro, numa área de aproximadamente 35m2, com paredes de alvenaria, onde havia uma estufa de secagem de fumo, a qual se encontrava totalmente destruída pelo incêndio.

Segundo o proprietário, no interior da estufa havia cerca de mil quilos de fumo, faziam parte da segunda estufada realizada nesta safra. Os bombeiros após desligado a energia elétrica, iniciaram o combate ao incêndio, que se encontrava em fase de extinção.

Para o rescaldo de uma edificação de 60m2 ao lado (depósito), segundo o proprietário havia 800 quilos de fumo seco, os bombeiros utilizaram cerca de 4 mil litros de água e não foi atingida pelo fogo.