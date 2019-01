Incêndio destrói estufa de fumo no Avencal do Saltinho

Nesta segunda-feira (28/01) por volta das 14h50min as guarnições do Corpo de Bombeiros de Mafra, foram acionadas para atender um incêndio a uma estufa de fumo na localidade do Avencal do Saltinho.

Chegando ao local depararam com a estufa de fumo de aproximadamente 60 metros quadrados, tomada pelas chamas e imediato iniciaram o combate, preservando a residencia e outras cinco estufas ao lado, para que o fogo não se alastrasse.

Os bombeiros utilizaram cerca de três mil litros de água para extinção e rescaldo do incêndio.