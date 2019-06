Incêndio destrói parcialmente residência na localidade do Craveiro

Na manhã desta terça-feira (28/05), por volta das 10h55min a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada via COBOM, para atendimento a um incêndio, numa residência na estrada geral da localidade do Craveiro, município de Santa Terezinha, distante aproximadamente 32 km de Papanduva.

Ao chegar ao local os bombeiros, encontraram a residência de aproximadamente 135 m2, já na fase de diminuição do incêndio, onde vizinhos combatiam as chamas com ajuda de mangueiras do jardim.

Os bombeiros de imediato começaram o combate ao incêndio, onde foram gastos aproximadamente 800 litros de água para extinção do fogo e rescaldo, gerando somente danos materiais ao proprietário.

Segundo testemunha do vizinho o senhor Vitor Pokzywnicke o incêndio iniciou sobre a cobertura da residência em cima de um corredor. O proprietário Nivaldo Pokzywnicke, relatou que no momento do incêndio, ele e seu filho não se encontravam na residência. Nivaldo relatou que somente sua esposa estava no momento, mas a mesma estava nos barracões e só tomou conta, quando a residência já estava tomada pelas chamas.