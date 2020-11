Incêndio em edificação comercial de Mafra

Por volta das 00h45 desta quinta-feira, a guarnição do ABTR-100 do Corpo de Bombeiros de Mafra deslocou-se a Rua Bento Manoel de Lima, esquina com João Maria do Vale, Bairro Jardim América, para atender a solicitação de incêndio em fase inicial em Edificação Comercial, sendo esta mista, medindo aproximadamente 80m² anexada a residência, num total de 170m².

Chegando ao local os bombeiros se depararam com as chamas já extintas, devido o proprietário ter desligado a energia e dado o primeiro combate com um extintor PQS 4 kg e baldes de água. A guarnição realizou o resfriamento do local atingido; após analise constatou-se que o foco do incêndio teve início na churrasqueira, onde o calor em contato com os caibros de madeira do telhado deram inicio as chamas que se propagaram pelo forro de madeira revestido com plástico, atingindo uma área estimada em 12m².