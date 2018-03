Incêndio em estufa de fumo no Avencal de Cima

Na noite deste domingo por volta das 22 horas o Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocaram até a localidade do Avencal de Cima, para dar atendimento a um incêndio numa estufa de fumo.

No local segundo o proprietário o fogo se iniciou devido fagulhas que saíram próximo á boca do forno e entraram em contato com as folhas de fumo e rapidamente se expandiu.

A estrutura da estufa de fumo é edificada em paredes de concreto e cobertura com telhas de fibrocimento, com uma área estimada em 70m². As chamas foram combatidas com duas linhas de ataque, sendo utilizado cerca de 15 mil litros de água, compreendendo o combate, rescaldo e a proteção das áreas adjacentes.