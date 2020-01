Incêndio em estufa de fumo no Avencal do Meio

Na manh√£ do √ļltimo s√°bado (04/01), por volta das 07h40min¬†a equipe de combate a inc√™ndio do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou at√© a localidade do Avencal do Meio, nas proximidades do Areal Tingu√≠, para atender um inc√™ndio a uma estufa de fumo.

No local os bombeiros depararam com o incêndio, numa estufa de fumo de 45m² e foi armada uma linha para o combate as chamas, sendo utilizados aproximadamente 600 litros de água. Foi preciso uma abertura no telhado de fibro aquecimento para a realização da ventilação e após 45 minutos foram controlado as chamas.