Incêndio em material de construção no Tingui em Mafra

Na noite do último sábado (11/07) por volta das 21h20min o Corpo de Bombeiros Militares de Mafra se deslocaram até a BR-280 no km 153, na localidade do Tingui, para atender uma ocorrência de incêndio numa garagem de depósito de materiais de construção.

Os bombeiros ao chegarem ao local ao lado da rodovia, constataram que a edificação não era residencial e sim uma garagem que servia de depósito de materiais. A construção era de madeira com telhas de fibro cimento, com aproximadamente 30 metros quadrados e sem energia elétrica instalada.

No interior havia apenas um fogão a lenha sem uso e materiais diversos sem utilização. O incêndio estava em fase de finalização e com uma linha direta de 02 mangueiras de 1/2 polegadas as chamas foram extintas sendo consumidos 1.500 litros de água.